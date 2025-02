Signa-Investor Ernst Tanner belastet Benko schwer

Zu Benkos Position in den Privatstiftungen: „Benko war in jeder Stiftung die leitende Person und hatte das Sagen. Wenn schon nicht auf dem Papier, dann ganz sicher faktisch in der Realität“, gab Tanner zu Protokoll. „Aus meiner Sicht war die 'Laura-Gruppe' zu keinem Zeitpunkt unabhängig von der Signa – die 'Laura-Gruppe' führte aus, was Benko wollte.“

Dem Vernehmen nach bestreitet Benko alle Vorwürfe, wie der Kurier betont. In den Stiftungen ist noch Vermögen in Millionenhöhe geparkt, auf das die Insolvenzverwalter gerne zugreifen würden, um die Gläubiger der Signa zu entschädigen.