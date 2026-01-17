MwSt-Senkung soll Haushalten 100 Euro im Jahr sparen

Der "Gießkannen"-Kritik an der Maßnahme entgegnete der Politiker, dass es "entscheidend" sei, dass die Maßnahme in den Brieftaschen der Bürger ankomme. "Wenn eine Breitensteuer wie die Mehrwertsteuer gesenkt werden kann, ist das gut." Die Steuer- und Abgabenquote in Österreich sei insgesamt "viel zu hoch".

Der Mehrwertsteuer-Plan soll ab 1. Juli umgesetzt und die Weitergabe der Steuersenkung scharf kontrolliert werden, bekräftigte Hattmannsdorfer. Mit der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) kontrollieren will die Regierung auch die Entwicklung der Spritpreise - obwohl diese zuletzt deutlich gesunken seien und diese unterm EU-Durchschnitt lägen. Eine Preiskommission überprüfe die Einhaltung der Spritpreisverordnung und ob Ersparnisse beim Einkauf der Raffinerien auch an die Kunden weitergegeben werden. Vor knapp drei Jahren zeigte eine Überprüfung keine Auffälligkeiten.

Die Mineralölbranche fürchtet sich nicht vor der neuerlichen Prüfung. Hedwig Doloszeski verwies auf Ö1 auf eine "marktkonforme Preisgestaltung auf dem österreichischen Tankstellenmarkt".

"Sollte die Produktion eingestellt oder verlagert werden wird jeder Steuereuro zurückgefordert", sagte Hattmannsdorfer zum ams-Osram-Werk in Premstätten in der Steiermark. Der Standort könnte verkauft werden.