Mehrwertsteuersenkung: Bleibt wirklich mehr im Börserl?

Eine Familie mit zwei Kindern soll sich über das Jahr gerechnet rund 100 Euro ersparen, heißt es von der Regierung. Für die Bundeswettbewerbsbehörde gebe es Eingriffsmöglichkeiten, sollten die Steuersenkungen nicht an die Konsumenten weitergegeben werden. Der Handelsverband teilt in einer ersten Aussendung am 14. Jänner 2026 mit, dass die Händler die Effekte der Steuersenkung „nach Möglichkeit 1:1“ an Kunden weitergeben werden. Daraus wurde in der Aussendung vom 20. Jänner ein: „selbstverständlich eins zu eins und vollumfänglich“.

Wohlgemerkt: Der Verkaufspreis am Regal besteht nicht nur aus der Mehrwertsteuer. Auch der Beschaffungspreis, die Energiekosten, Löhne und Gebühren spielen bei der Preisgestaltung eine Rolle. die Neuerung ab Juli, für das Paket sind 400 Millionen Euro reserviert. Bis Ende 2026 sollen laut Regierung alle preisdämpfenden Maßnahmen die Österreicherinnen und Österreicher um rund 1,4 Milliarden Euro entlasten. Wie viel Geld spart sich ein Haushalt durch die Steuersenkung konkret und welche Lebensmittel sind von dem Paket betroffen? Fragen und Antworten rund um die Maßnahme