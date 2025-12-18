Mehr Power, weniger Risiko: Wie Contracting die Industrie entlastet

Solaranlagen sind ein zentraler Hebel der Energiewende. Dennoch zögern noch viele Betriebe, Einrichtungen und Privathaushalte bei eigenen PV-Investitionen. „Obwohl solche Anlagen große Mengen billiger Energie in die Stromnetze bringen, scheuen die meisten die hohen Anfangskosten und langen Amortisationszeiten“, sagt Mario Bruckner-Simon, Geschäftsführer der Green PV Gruppe. „Hinzu kommt der organisatorische Aufwand, der viele zusätzlich abschreckt.“

Abhilfe schafft Photovoltaik-Con­tracting – ein Modell, das ohne eigene Investition auskommt. „Photovoltaik­Contracting liefert grünen Strom bei gleichzeitiger finanzieller und organi­satorischer Entlastung“, erklärt Bruckner-Simon. Der Contracting-Partner übernimmt Technik, Betrieb und Abstimmung auf den tatsächlichen Energiebedarf. Das reduziert Kosten und Abhängigkeit von Energieversorgern.