Martin Ho: Die RHC Invest GmbH des Promi-Wirts ist pleite

Die RHC Invest GmbH (ehemals DOTS Beteiligung GmbH) des Wiener Promi-Wirten Martin Ho ist pleite. Über die Firma ist am Donnerstag auf Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet worden, wie ein Sprecher gegenüber der APA mitteilte. Mitarbeiter seien keine betroffen, zumal die Beteiligungsgesellschaft seit geraumer Zeit keinen operativen Geschäften mehr nachgehe. Zur RHC Invest hatten früher die Wiener Discos „X Club“ sowie das „Vie i Pee“ gehört.

Die entsprechenden Beteiligungen seien in den vergangenen Jahren unter neue gesellschaftliche Konstruktionen gekommen und stünden „seit geraumer Zeit nicht mehr im Einflussbereich der Gesellschaft“, hieß es weiter. Von der Insolvenz seien die Nachtlokale daher nicht betroffen, der Betrieb werde normal weitergeführt.

Bis zuletzt trat Martin Ho über die RHC Invest auch als Pächter der „Pratersauna“ auf, die er an die Betreibergesellschaft „Prater Nostra GmbH“ weitervermietete. Die Prater Nostra GmbH ist laut Firmenbuch ebenso insolvent, seit Mitte Dezember ist die „Pratersauna“ in der Wiener Leopoldstadt Medienberichten zufolge geschlossen.