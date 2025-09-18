Luftfahrtsymposium 2025: Österreichs Luftfahrtbranche fordert Innovation und klare Standortpolitik

Unter dem Titel „Zwischen globalen Unsicherheiten und Kurswechsel – wohin steuert der Luftverkehrsstandort Österreich?“ fand das 23. Luftfahrtsymposium der Aviation Industry Austria (AIA) im Vienna Airport Conference & Innovation Center statt. Über 200 Gäste diskutierten die aktuelle Herausforderungen, neue Technologien und politische Rahmenbedingungen für die Zukunft der Branche.

Luftfahrt als Schlüsselbranche für Österreich

Per Videobotschaft eröffnete Bundesminister Peter Hanke das Symposium und betonte die Unverzichtbarkeit der Luftfahrt für die heimische Wirtschaft. In einer Zeit multipler Krisen gelte es, Innovation, Fachkräftesicherung und Nachhaltigkeit gemeinsam zu denken – mit einem pragmatischen Optimismus und im Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft.

Dieser Tenor zog sich durch den gesamten Veranstaltungstag, der geprägt war von fundierten Keynotes und lebhaften Diskussionsrunden mit führenden Branchenvertreter:innen. Neben dem Gastgeber und AIA-Präsidenten Julian Jäger (Vorstand Flughafen Wien AG) waren u. a. Annette Mann (CEO Austrian Airlines), Robert Machtlinger (CEO FACC), Monika Haselbacher (COO Frequentis), Katharina List-Nagl (CEO F/LIST) sowie Vertreter:innen internationaler Organisationen wie Mathias Jakobi (IATA), Daphne Descurieux (Airbus) und Joachim Lang (BDL) vor Ort.