Dringend gesucht: Mehr Lehrlinge

Dornmayr sieht vor allem die Handelsschulen kritisch: „Die bringen eigentlich keine besondere Qualifikation für den Arbeitsmarkt. Es ist nicht so, dass deren Absolventen besonders nachgefragt sind.“ Für ihn spräche nichts dagegen, das Angebot in solchen Schulzweigen zu reduzieren. „Aber im Bildungsbereich ist es oft so: Was es einmal gibt, traut sich niemand mehr zuzusperren.“ Mehr Praxisbezug an den Schulen würde ebenfalls helfen, meint der Experte. Zu lernen, wie man einen Wasserhahn repariert, sei sinnvoller als das Zeichnen und Basteln von heute. Und die Kinder sollten mehr Kontakt zu „begeisterungsfähigen Praktikern“ bekommen.

Dornmayr sieht Möglichkeiten, die Lehre attraktiver zu machen. Er fordert eine gesellschaftliche und ökonomische Gleichstellung von Lehrlingen und Studierenden – beginnend bei den Stipendien. Während Studierende ein solches bekommen, etwa wenn sie auswärts wohnen müssen, gebe es das für Lehrlinge nicht. „Wie wollen Sie einen Lehrling von Wien nach Tirol bekommen – angesichts der Wohnungspreise dort?“ Nachzubessern sei eine Frage der Fairness: „In einen Studierenden werden weit über 200.000 Euro mehr öffentliches Geld investiert als in einen Lehrling.“