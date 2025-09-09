Trendwende im Lebensmittelhandel: Anzahl der Standorte sinkt

Die Struktur des Marktes bleibt stark konzentriert. Die „Big 4“ – Spar, Rewe-Group, Hofer und Lidl – vereinen 75 Prozent der Standorte und 92 Prozent des Branchenumsatzes auf sich. Spar und Rewe halten zusammen einen Marktanteil von 67 Prozent. Der Anteil der Diskonter blieb 2024 mit rund 29 Prozent stabil. Während die Standorte von Spar und Rewe seit 2021 leicht zurückgingen, blieb Lidl konstant. Lediglich Hofer eröffnete in diesem Zeitraum zehn zusätzliche Filialen.