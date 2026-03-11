Laura Privatstiftung beantragt nach Schiedsurteil Insolvenz

Die Laura Privatstiftung hat einen Eigenantrag auf Insolvenz gestellt. Hintergrund des Antrags sind laut mehreren Medienberichten "Zahlungsverpflichtungen aus zwei Schiedssprüchen", die die Stiftung finanziell nicht stemmen könne. Birgit Fink, Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck, bestätigte den Eingang auf APA-Anfrage. Nun würden die Voraussetzungen für die Insolvenzeröffnung geprüft.

von APA