Kelly: Seit 1955 von hier – für uns!

Eines der wichtigsten Differenzierungsattribute von Kelly Snacks heute ist die österreichische Wertschöpfung. Mit 280 Mitarbeiter:innen am Standort Wien-Donaustadt und 127 im Werk in Feldbach in der Steiermark ist Kelly der einzige Snackartikel-Anbieter, der in Österreich mit größtenteils heimischen Rohstoffen und zu 100 Prozent palmölfrei produziert. Mit dem Markenportfolio Kelly’s, Soletti, funnyfrisch, Chio, ültje und Tyrrells ist Kelly in Österreich Marktführer und gilt als absoluter Spezialist bei salzigen Snacks.
Ein besonderes Lebenswerk – ganz nach dem Motto: „Geht nicht – gibt’s nicht!“
Nach den eigenen Aussagen von Herbert Rast zufolge – kannten die Leute weder das Produkt noch wollten sie es. Aber dank seiner Hartnäckigkeit und der Suche nach kreativen Vertriebswegen gelang es ihm dennoch, Kunden für sein Produkt zu begeistern. Erzählungen zufolge hat Herbert Rast damals hübsche, leicht bekleidete Damen ins Kino geschickt, um dort Popcorn zu verkaufen. Das ginge heute nicht mehr, aber damals führte es zum Erfolg.
Der erste Expansionsschritt erfolgte 1959 mit der Aufnahme der Chipsproduktion in Pfaffstätten, anfangs ohne Geld, aber immer mit viel Initiative und Improvisationskunst – darauf folgten viele weitere Investitionen und Schritte (Chipsproduktion in Hollabrunn, Erwerb der Feldbacher Backwaren GmbH und mit ihr die Marke Soletti usw.) – die die Kelly GmbH immer erfolgreicher machten.
Was bereits in den 50er-Jahren aus einer Notwendigkeit heraus erforderlich war, nämlich Rohstoffe aus Österreich zu verwenden, wurde über die Jahre zum wichtigsten Qualitätsfaktor und USP des Unternehmens: nämlich Wertschöpfung, heimische Zutaten und heimische Partner – man knabbert eben gerne nachhaltig und regional.
Österreichische Wertschöpfung wird großgeschrieben und ist knackiger, aktueller und nachhaltiger denn je!
Das Werk im 22. Bezirk in Wien umfasst 12.000 m2. Auf mehreren Anlagen werden hier Chips, extrudierte Snacks, Popcorn und Pelletprodukte produziert. Die gesamte Jahresproduktion beläuft sich auf rund 12.000 Tonnen Fertigprodukte.
Kelly’s ist mit circa 29.000 Tonnen im Jahr einer der größten heimischen Kartoffelverarbeiter. Rund 90 Landwirtschaftsbetriebe liefern jährlich beste Kartoffeln aus den Regionen Absdorf, Hollabrunn, Tullnerfeld, Korneuburg, Marchfeld und Seewinkel in das Werk im angrenzenden 22. Wiener Gemeindebezirk. Die Tatsache, dass manche Kartoffelfelder nur ca. 6 km vom KellyWerk entfernt liegen, unterstreicht die knisternde Regionalität und garantiert einen möglichst geringen CO2-Ausstoß.
Die Zusammenarbeit mit den Landwirten ist ausgesprochen gut und bedeutet nicht nur vollen Einsatz am Kartoffelfeld – manchmal auch vor der Kamera! Michael Tröster, Vertragslandwirt aus Parbasdorf – steht mit seiner Ehefrau sogar für den aktuellen TV Spot vor der Kamera!
Kelly’s Chips, made in Austria, sind geschmacklich perfekt abgerundet – dank Salz aus den Salinen in Ebensee und Paprika-Gewürz vom österreichischen Gewürzspezialisten Kotányi. Auch der Maisgrieß für unsere Kelly’s Snips, Zirkusräder etc. stammt aus
Guntramsdorf in NÖ.
Laufende Produktinnovationen ebenso wie permanente Forschung, um z. B. das Verpackungswesen oder Transportwege zu optimieren, Einsparungspotenziale zu erkennen und gezielt Verbesserungsmaßnahmen zu setzen, tragen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes sowie zur Reduktion von negativen Umweltauswirkungen bei. Durch laufende Produktinnovationen und Erkennen von Einsparungspotenzialen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie will man bei Kelly auch in Zukunft noch effizienter werden und den größtmöglichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Prägende Meilensteine von Kelly:
1955 Gründung der American Popcorn Company
1965 Umfirmierung in die Kelly Ges.m.b.H
1976 Erwerb einer neuen Chips-Produktion in Hollabrunn
1985 Erwerb der Feldbacher Backwarenfabrik mit der Marke Soletti
1996 Eröffnung des hochmodernen Logistik- und Verwaltungszentrums in Wien
2003 Inbetriebnahme der neuen Chips-Fabrik in Wien-Donaustadt
2008 Kelly wird Teil der Intersnack Group