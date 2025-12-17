Kelly: Seit 1955 von hier – für uns!

Nach den eigenen Aussagen von Herbert Rast zufolge – kannten die Leute weder das Produkt noch wollten sie es. Aber dank seiner Hartnäckigkeit und der Suche nach kreativen Vertriebswegen gelang es ihm dennoch, Kunden für sein Produkt zu begeistern. Erzählungen zufolge hat Herbert Rast damals hübsche, leicht bekleidete Damen ins Kino geschickt, um dort Popcorn zu verkaufen. Das ginge heute nicht mehr, aber damals führte es zum Erfolg.

Der erste Expansionsschritt erfolgte 1959 mit der Aufnahme der Chipsproduktion in Pfaffstätten, anfangs ohne Geld, aber immer mit viel Initiative und Improvisationskunst – darauf folgten viele weitere Investitionen und Schritte (Chipsproduktion in Hollabrunn, Erwerb der Feldbacher Backwaren GmbH und mit ihr die Marke Soletti usw.) – die die Kelly GmbH immer erfolgreicher machten.

Was bereits in den 50er-Jahren aus einer Notwendigkeit heraus erforderlich war, nämlich Rohstoffe aus Österreich zu verwenden, wurde über die Jahre zum wichtigsten Qualitätsfaktor und USP des Unternehmens: nämlich Wertschöpfung, heimische Zutaten und heimische Partner – man knabbert eben gerne nachhaltig und regional.