Kanada und USA planen Gespräche über neues Handelsabkommen

Der Zollstreit mit den USA bewirke eine "Verschärfung der finanziellen Bedingungen", was erste Anzeichen einer Verlangsamung der Weltwirtschaft seien und führe zu negativen Auswirkungen auf den kanadischen Arbeitsmarkt. Kanada ist aktuell von US-Zöllen auf Stahl und Aluminium sowie auf Autos betroffen. Ottawa erhebt seinerseits Zuschläge auf einzelne US-Produkte.

Kurz vor den nun angekündigten Gesprächen mit der US-Regierung findet am 28. April eine vorgezogene Parlamentswahl in Kanada statt. In aktuellen Umfragen liegt Carneys Liberale Partei vorn.