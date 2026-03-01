Immer erreichbar, niemals fertig – warum Selbstführung in der Multioptions-Gesellschaft überlebenswichtig wird

Noch vor einer Generation gab es klare Grenzen: Büroschluss war Büroschluss. Das Telefon zuhause klingelte – und man konnte es ignorieren. Die Arbeit blieb im Büro.

Heute tragen wir unsere Arbeit buchstäblich in der Hosentasche. Push-Benachrichtigungen, Slack, Teams, WhatsApp-Gruppen – die digitale Infrastruktur schläft nicht, und mit ihr schlafen auch wir immer schlechter. Viele Führungskräfte arbeiten heute deutlich länger als vertraglich vereinbart. Die Grenze zwischen Arbeit und Erholung ist nicht mehr verwischt – sie ist schlicht verschwunden.

Das Paradoxe daran: Wir sind so beschäftigt wie nie und gleichzeitig haben viele das Gefühl, nie wirklich etwas fertig zu bringen. Dringendes verdrängt Wichtiges. Reaktion schlägt Gestaltung. Wir funktionieren, aber mit einem Energieaufwand, der langfristig nicht tragbar ist.