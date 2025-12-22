Gregor Rosinger: Moderne trifft Tradition

„Der Adel wurde schließlich 1919 aufgehoben“, sagt er mit einem Lächeln. Alle vier direkten Linien seiner Vorfahren entstammen dem Adel; eine sogar aus dem reichsgräflichen Stand. Das historische Geschäftswappen prägt heute noch die Räume der Familie und taucht in abstrahierter Form in der Corporate Identity seines Konzerns auf.

Auf sein heutiges Leben haben die Wurzeln praktisch keinen Einfluss. Von weit größerer Bedeutung ist, dass seine Vorfahren seit 1530 im Finanzwesen tätig waren. Seit über vier Jahrzehnten sitzt er nun an der Spitze des Familienunternehmens und hat es von der Tradition in die Moderne geführt. Mit Erfolg: Die von der Europäischen Kommission für ihre Marktbedeutung ausgezeichnete „Rosinger Group“ ist heute erste Anlaufstelle für Börsenlistings von Small & Mid-Caps.