Grasser-Prozess - 2. Verhandlungstag am OGH gestartet

Erneut unter großem Medieninteresse ist am Freitagvormittag der zweite Tag des Berufungsverfahrens in der Causa Buwog & Co am Obersten Gerichtshof (OGH) gestartet. Der nicht rechtskräftig zu acht Jahren Haft verurteilte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wollte sich vor dem Verhandlungsstart gegenüber Journalisten nicht äußern. Heute bekommen zu Beginn noch einmal die Verteidiger das Wort, danach folgen die Generalprokuratur sowie die Privatbeteiligten.

von APA