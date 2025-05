EBU: Die unbekannte Macht hinter dem hinter dem ESC

Am Pfeiler klebt das alte Eurovision-Logo, jenes mit dem Sternenkranz. Wer das Bild sieht, hat die Fanfare im Ohr: „Te deum“, im 17. Jahrhundert von einem Pariser Kapellmeister komponiert, nach dem Zweiten Weltkrieg als europäisches TV-Erkennungssignal berühmt geworden. Die Sterne leuchten, die Töne jubilieren – die Eurovision, ein synästhetisches Meisterwerk.

Neben dem Pfeiler sitzt ein halbes Dutzend Redakteure vor Computern. Das Licht ist schummrig, kaum ein Wort wird gewechselt; die Redakteure sitzen dicht an dicht und schicken Nachrichten-Clips zwischen den Gebührensendern hin und her. Wir sind im Newsroom der European Broadcasting Union (EBU). Dass es ein sonniger Tag ist, merkt hier unten keiner.

Umso größer ist der Kontrast, wenn man nach oben geht und ins Freie, ans Helle tritt: eine idyllische Szenerie; wir laufen über eine Parkanlage mit breiten Wegen. Ein paar Gehminuten entfernt hat die Weltgesundheitsorganisation ihren Sitz, es ist das internationale Viertel von Genf. John O‘Callaghan, der Mediensprecher der EBU, deutet auf das nahe Jura-Massiv: „A very Swiss view.“ In der Mitte des Parks erhebt sich die Zentrale. Sie besteht aus mehreren gläsernen Funktionsbauten, die über eine Skybridge miteinander verbunden sind. Im Untergeschoß befindet sich der Newsroom, in der Mitte die Büros, auf den Dächern lauschen die Satellitenschüsseln ins All hinaus.

Hier residiert die European Broadcasting Union, die mächtige, aber wenig bekannte, sich bedeckt haltende Organisation hinter dem Eurovision Song Contest (ESC). Ihre Mission ist die Verwirklichung der Eurovision; sie soll die Kräfte von Europas öffentlich-rechtlichen Sendern bündeln. Zuletzt wies sie ein Budget von 346 Millionen Euro aus.

Während wir über den blau-weißen Spannteppich laufen, macht der Sprecher O‘Callaghan einen überraschenden Vorschlag. „Wie wär’s, wenn ich rasch den ESC-Pokal hervorholen würde?“ Schon verschwindet der drahtige Kanadier in einem verwinkelten Gang der Zentrale, in der Mitarbeiter aus drei Dutzend Ländern ein und aus gehen. Die EBU mit ihren knapp 300 Angestellten bildet in Genf ihre Expat-Bubble. Dazu kommen Büros weltweit, unter anderem in Brüssel, Rom oder New York.