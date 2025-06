Lufthansa erwartet nach Sommer Abflachung im US-Geschäft

Die AUA-Mutter Lufthansa stellt sich im wichtigen Geschäft mit Flügen in die USA nach einem Boom im Sommer auf eine schwächere Nachfrage im Herbst ein. "Wir werden in diesem Sommer mehr Gäste auf dem Nordatlantik an Bord begrüßen können als in den Jahren zuvor", sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstagabend vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). Die Lufthansa-Gruppe fliege 60-mal pro Tag in die USA.

von APA