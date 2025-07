EU-Gasspeicher können flexibler gefüllt werden

Mit Verlängerung der Gasspeicherverordnung bleibt das bisherige Füllziel von 90 Prozent erhalten, es muss aber "irgendwann zwischen dem 1. Oktober und 1. Dezember" erreicht werden. Bisher mussten die Gasspeicher in der EU bis 1. November zu 90 Prozent gefüllt sein. Zudem sollen für den Fall "schwieriger Bedingungen bei der Befüllung der Speicher" weitere Ausnahmen möglich sein.

Die Gasspeicherverordnung wurde Mitte 2022 erlassen und soll die Gasversorgung der EU sicherstellen. Die Änderung zielt darauf ab, die Anfälligkeit der EU für Preisschwankungen im Zusammenhang mit der geopolitischen Instabilität nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verringern.

Die FPÖ kritisierte die Pflicht, die Gasspeicher vor dem Winter zu füllen. "Was als temporäre Notmaßnahme begann, wird nun Schritt für Schritt zum Dauerinstrument der Brüsseler Bevormundung", erklärte der freiheitliche EU-Abgeordnete Georg Mayer am Freitag. Auch die nun vereinbarte Flexibilität ändere nichts am "Grundprinzip der Zwangsbefüllung". Die FPÖ stört auch, dass die EU russisches Erdgas "ideologisch verteufelt". Russland sei "über Jahre ein stabiler und preiswerter Lieferant", so Mayer.