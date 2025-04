Erste Group machte im 1. Quartal weniger Gewinn

Die Erste Group hat im 1. Quartal 2025 weniger Gewinn erwirtschaftet als in der Vorjahresperiode. In einer Aussendung führt die Bank das auf Bankenabgaben und hohe Abschlüsse in den Kollektivverträgen zurück. Der Zinsüberschuss stieg hingegen leicht, der Provisionsüberschuss stark. Die Risikokosten sanken, insbesondere wegen weniger Zahlungsausfälle in Österreich. Die Kosten als Verhältnis zu den Aufwendungen stiegen von 46 auf 48 Prozent.

von APA