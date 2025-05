China offen für Gespräche mit den USA über Zölle

"Der Versuch, Gespräche als Vorwand für Nötigung und Erpressung zu nutzen, würde nicht funktionieren", so das Ministerium weiter. China signalisierte damit zum ersten Mal eine mögliche Deeskalation im Handelskrieg, nachdem die USA das Land zuletzt mit einem Zoll von 145 Prozent auf Waren aus China belegt hatten. Peking hat seine Verärgerung über die Zölle offen zum Ausdruck gebracht und mit Gegenzöllen von 125 Prozent reagiert. US-Präsident Trump sagte am Mittwoch, er glaube, dass es eine sehr gute Chance gebe, dass seine Regierung ein Abkommen mit China abschließen könne.

Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio soll es in Kürze ein Treffen mit China geben, bei dem über alles gesprochen wird. "Unser Finanzminister Scott Bessent ist an diesen Bemühungen beteiligt, und die Gespräche werden bald beginnen", sagte Rubio am Donnerstag (Ortszeit) in der Sendung Hannity von Fox News.