China fordert von den USA Aufhebung der Einfuhrzölle

Den Beschluss der US-Regierung, elektronische Güter wie Prozessoren, Smartphones und Computer von den neuen, gegen China beschlossenen Zöllen auszunehmen, bezeichnete das Handelsministerium als "kleinen Schritt". Peking werte derzeit aus, welchen Einfluss diese Entscheidung habe.

Allerdings kündigte US-Handelsminister Howard Lutnick in einem Interview an, dass Smartphones, Computer und einige andere elektronische Geräte zusammen mit Halbleitern gesonderten Zöllen unterliegen werden. Diese würden möglicherweise in etwa einem Monat verhängt, sagt Lutnick dem Sender ABC. Und US-Präsident Donald Trump erklärte, er werde am Montag weitere Details zu den Zöllen im Halbleitersektor bekannt geben.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang April massive Zollerhöhungen in zwei Stufen verkündet: Zunächst verhängte der US-Präsident einen Mindestzollsatz von 10 Prozent für fast alle Handelspartner weltweit. In einem zweiten Schritt traten dann am vergangenen Mittwoch deutlich höhere Aufschläge für rund 60 Handelspartner in Kraft.

Angesichts massiver weltweiter Börsenturbulenzen ruderte Trump aber nur wenige Stunden nach Inkrafttreten dieser zweiten Zollerhöhung zurück und verkündete eine "Pause" für 90 Tage.

Diese galt jedoch nicht für die Zölle gegen China, das Trump zum Hauptgegner seiner Handelspolitik auserkoren hat. Die US-Zölle auf chinesische Einfuhren summierten sich zuletzt auf 145 Prozent. China erklärte als Reaktion darauf, seine Zölle auf US-Importe auf 125 Prozent zu erhöhen.