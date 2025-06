Buffett spendet Aktienpaket im Wert von 6 Milliarden Dollar

Buffetts Gesamtspenden an die Wohltätigkeitsorganisationen belaufen sich damit auf über 60 Milliarden Dollar. Er hält nun noch 13,8 Prozent der Anteile an seinem Konzern. In einer Erklärung bekräftigte Buffett, er habe nicht die Absicht, seine Aktien zu verkaufen.

Der heute 94-jährige Buffett hatte 2006 damit begonnen, sein Vermögen schrittweise zu verschenken. Vergangenes Jahr änderte er sein Testament. Demzufolge sollen nach seinem Tod 99,5 Prozent seines verbleibenden Vermögens in eine von seinen Kindern verwaltete gemeinnützige Stiftung fließen. Die Spenden an die Gates-Stiftung sollen mit seinem Tod enden.

Buffett leitet die in Omaha im US-Staat Nebraska ansässige Beteiligungsgesellschaft Berkshire seit 1965. Das Konglomerat besitzt eine Vielzahl von Unternehmen wie die Geico-Autoversicherung und die Eisenbahngesellschaft BNSF sowie Aktienbeteiligungen an Konzernen wie Apple.