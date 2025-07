ADNOC überträgt OMV-Anteil an Investmentarm

Bei der ADNOC-Tochter XRG heuerte im Mai der ehemalige OMV-Vorstandschef Rainer Seele an. Mit XRG will der Ölriese aus Abu Dhabi verstärkt in kohlenstoffärmere Energie und Chemikalien investieren. Auch der deutsche Chemiekonzern Covestro, an dem sich die ADNOC bereits mehrheitlich beteiligt hat und den der Konzern vollständig übernehmen will, soll unter dem Dach von XRG geführt werden.

Parallel dazu treibt die ADNOC die Vorbereitungen für die Gründung der Borouge Group International voran, die durch die Zusammenführung der Petrochemieunternehmen Borouge und Borealis entstehen soll. Der geplante Anteil von 46,94 Prozent an dem neuen Unternehmen soll nach Abschluss der Transaktion ebenfalls von XRG gehalten werden.