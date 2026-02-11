Die Salzburger Gesundheitscompany Biogena feiert ihr 20-jähriges Bestehen – und setzt zum Jubiläum ein starkes Zeichen der Wertschätzung: Über 400.000 Euro investiert Gründer und Eigentümer Albert Schmidbauer persönlich in freiwillige Prämien für die Mitarbeitenden. Eine bewusste Geste des Dankes für zwei Jahrzehnte gemeinsamer Aufbauarbeit, Innovationskraft und Loyalität.

„20 Jahre Biogena sind vor allem 20 Jahre Teamleistung“, sagt Albert Schmidbauer. „Ohne den außergewöhnlichen Einsatz, die Identifikation und das Vertrauen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen. Mit dieser Jubiläumsprämie möchte ich meine persönliche Anerkennung ausdrücken – spürbar und von Herzen.“