Dr. Albert Schmidbauer
Founder & CEO
Über 400.000 Euro freiwillige Prämien als persönliches Zeichen des Dankes von Gründer und Eigentümer Albert Schmidbauer
Die Salzburger Gesundheitscompany Biogena feiert ihr 20-jähriges Bestehen – und setzt zum Jubiläum ein starkes Zeichen der Wertschätzung: Über 400.000 Euro investiert Gründer und Eigentümer Albert Schmidbauer persönlich in freiwillige Prämien für die Mitarbeitenden. Eine bewusste Geste des Dankes für zwei Jahrzehnte gemeinsamer Aufbauarbeit, Innovationskraft und Loyalität.
„20 Jahre Biogena sind vor allem 20 Jahre Teamleistung“, sagt Albert Schmidbauer. „Ohne den außergewöhnlichen Einsatz, die Identifikation und das Vertrauen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen. Mit dieser Jubiläumsprämie möchte ich meine persönliche Anerkennung ausdrücken – spürbar und von Herzen.“
Vom Pionier im Mikronährstoffbereich zur internationalen Gesundheitsmarke
Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich Biogena zu einem der führenden Anbieter hochwertiger Mikronährstoffpräparate im deutschsprachigen Raum entwickelt. Das Unternehmen steht für wissenschaftlich fundierte Rezepturen, geprüfte Rohstoffqualität und ein konsequent präventives Gesundheitsverständnis.
Heute ist Biogena international aktiv, betreibt zahlreiche eigene Stores und Biogena PLAZAS in Metropolen im DACH-Raum sowie in London und Los Angeles und entwickelt innovative Gesundheitslösungen – von spezialisierten Supplement-Linien bis hin zu ganzheitlichen Vorsorgekonzepten wie dem Biogena Wellbeing Check.
Über 400.000 Euro als bewusstes „Danke“ an Mitarbeiter:innen
Die Jubiläumsprämie in Höhe von über 400.000 Euro wird freiwillig und zusätzlich zu bestehenden Vergütungsmodellen ausbezahlt. Sie kommt Mitarbeitenden in allen Unternehmensbereichen zugute – von Produktion und Logistik über Beratung und Vertrieb bis hin zu Wissenschaft, Marketing, IT und Verwaltung.
„Erfolg verpflichtet. Wer gemeinsam wächst, soll auch gemeinsam profitieren“, so Schmidbauer. „Biogena ist ein Familienunternehmen – und genau so verstehen wir auch unser Miteinander.“
Mit klarer Vision in die Zukunft
Das 20-jährige Jubiläum ist nicht nur ein Meilenstein, sondern auch ein Aufbruch in die nächste Entwicklungsphase. Ziel ist es, Biogena weiter als ganzheitliches Gesundheitsökosystem zu positionieren – mit innovativen Präventionskonzepten, digitalen Tools und starken Partnerschaften in Medizin, Wirtschaft und Wissenschaft.
„Gesundheit ist die zentrale Ressource unserer Zeit. Wir wollen auch in den kommenden Jahrzehnten dazu beitragen, dass Menschen informiert, eigenverantwortlich und vital leben können“, betont Schmidbauer.
Über Biogena
Biogena ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Salzburg und spezialisiert auf hochwertige Mikronährstoffpräparate und präventive Gesundheitskonzepte. Das Unternehmen verbindet wissenschaftliche Kompetenz mit geprüfter österreichischer Qualität und betreibt zahlreiche eigene Stores im deutschsprachigen Raum und international. Biogena steht für Prävention, Innovation und ein umfassendes Verständnis von Gesundheit.