Arktis 2100: Eine Eiswelt verschwindet – Wie der Klimakollaps den Nordpol umgestaltet

Der Kollaps der Arktis ist kein regionales Drama. Schmelzwasserströme aus Grönland heizen den Meeresspiegelanstieg an – bis 2100 um bis zu 1 Meter, wovon Küstenmetropolen von New York bis Shanghai bedroht sind. Auch Wetterextreme in Europa hängen mit dem arktischen Jetstream zusammen, der durch schwindende Temperaturunterschiede ins Trudeln gerät. „Was in der Arktis passiert, bleibt nicht in der Arktis“, mahnt Klimatologin Dr. Elena Petrov.