Hurrikan-Saison in den USA: Alles, was Sie schon immer über die gefährlichsten Stürme der Welt wissen wollten

Die Auswirkungen von Hurrikans

Hurrikans bringen eine Reihe von Gefahren mit sich. Neben den zerstörerischen Winden verursachen sie oft massive Regenfälle und Flutwellen, die weite Küstenregionen überschwemmen können. Die Sturmflut ist dabei besonders gefährlich – ein Anstieg des Meeresspiegels, der in Kombination mit den starken Wellen ganze Landstriche unter Wasser setzen kann. Zudem können Hurrikans kilometerweit ins Landesinnere schwere Regenfälle und Sturzfluten auslösen.

Die wirtschaftlichen Schäden gehen oft in die Milliarden. Straßen und Brücken werden zerstört, Stromausfälle sind an der Tagesordnung, und die Aufräumarbeiten dauern oft Monate, wenn nicht Jahre. Doch es sind nicht nur die materiellen Schäden, die Hurrikans so gefährlich machen: Immer wieder kommen Menschen durch die extremen Wetterbedingungen ums Leben.