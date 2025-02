Zentralmatura startet 2026 und 2027 am 5. Mai

Feiertagsbedingt deutlich länger zieht sich die Zentralmatura dann 2027: Nach Deutsch folgt am 7. Mai Italienisch, am 10. Mai stehen die Mathe-Klausuren am Programm. Tags darauf wird Englisch, abgeprüft, am 12. Mai Latein, am 13. Französisch und am 14. die Minderheitensprachen Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch sowie Spanisch. Anschließend gibt es eine pfingstbedingte Pause bis zum 21. Mai, bevor mit Griechisch abgeschlossen wird. Die Kompensationsprüfungen, bei denen negative Noten ausgebessert werden können, stehen 2026 am 2. und 3. Juni am Programm und 2027 am 1. und 2. Juni.

Eine kleine Änderung wurde auch für die heurige Zentralmatura verordnet. Die Slowenisch-Klausur findet demnach nicht am 13. Mai gemeinsam mit den anderen beiden Minderheitensprachen bzw. Spanisch statt, sondern schon am 12. Mai gemeinsam mit der Französisch-Prüfung. Die gleiche Anpassung gibt es für den Herbst- und den Wintertermin.