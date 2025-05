Rotes Wien marschiert in den 1. Mai

Traditionell ist der 1. Mai freilich ein Hochamt der linken Parteien. Neben dem Aufmarsch in Wien gibt es in sämtlichen anderen Bundesländern Kundgebungen der Sozialdemokraten. In Graz werden die Blicke aber ebenso der KPÖ gelten, die in der steirischen Landeshauptstadt mit Elke Kahr die Bürgermeisterin stellt. Die Kundgebungen der beiden Parteien finden nur wenige Gehminuten voneinander statt.

Die Mai-Feierlichkeit der SPÖ in der Bundeshauptstadt findet heuer unter dem Motto "Wir in Wien halten zusammen" statt. Die Stimmung dürfte gut sein, nachdem man bei der Landtagswahl zwar leichte Verluste erlitten, Platz eins aber klar gehalten hat. Parteichef Babler stellt sich dem Publikum erstmals als Mitglied der Bundesregierung.

In Linz am Urfahraner Frühlingsmarkt hält die FPÖ ihre Kundgebung in einem Festzelt ab. Neben Landeschef Manfred Haimbuchner wird auch Bundesparteiobmann Kickl in der oberösterreichischen Landeshauptstadt erwartet.

Die Grünen begingen wie in den vergangenen Jahren am 30. April den "Tag der Arbeitslosen". Wiens Parteichefin Judith Pühringer meinte dabei, es brauche eine gemeinsame Kraftanstrengung aller, um weitere Verbesserungen am Arbeitsmarkt herbeizuführen und so die steigende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Die NEOS machen den 1. Mai jedes Jahr zum "Tag der Bildung". Dabei gab es am Mittwoch ein wenig Eigenlob Klubchef Yannick Shetty meinte, man habe schon in den ersten Wochen in Regierungsverantwortung gleich mehrere große Reformprojekte erfolgreich auf den Weg gebracht, darunter Handyverbot an den Schulen, eine Entbürokratisierungsoffensive sowie mehr Mittel für die Deutschförderung.