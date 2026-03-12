ABO

WhatsApp bald auch für Kinder ab 10 - unter Elternkontrolle

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
WhatsApp öffnet sich für jüngere Nutzer
©APA, dpa-tmn, Fabian Sommer
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Normalerweise ist WhatsApp erst Jugendlichen ab 13 Jahren zugänglich. Nun hat Meta für den Messenger aber durch Eltern verwaltete Konten angekündigt, über die Erziehungsberechtigte WhatsApp auch schon für 10- bis 12-Jährige einrichten können.

von

Dabei ist die Nutzung auf Nachrichten und Anrufe beschränkt, Eltern haben diverse Kontrollmöglichkeiten, wie das Unternehmen mitteilt. Dazu zählt etwa die Entscheidung, wer mit dem Kind in Kontakt treten und welchen Gruppen das Kind beitreten darf.

Darüber hinaus können Eltern Nachrichtenanfragen von unbekannten Kontakten prüfen und die Datenschutz-Einstellungen des Kontos verwalten. Der Zugriff auf die neuen Kontrolloptionen und auf die Datenschutz-Einstellungen ist durch eine PIN gesichert, den die Eltern bei der Einrichtung des Kinder-Kontos erhalten.

Die neue Funktion soll in den kommenden Monaten schrittweise über App-Updates eingeführt werden - sowohl für Android als auch für iOS. Das genaue Prozedere der Einrichtung ist bereits jetzt auf den WhatsApp-Hilfeseiten nachzulesen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Fabian Sommer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Akzeptieren Nahrung von geringerer Qualität
Technik
Ameisen in der Stadt sind weniger heikel als auf dem Land
Jonglieren ist gutes Training für Multitasking
Technik
Multitasking stößt auch mit Übung an Grenzen
Bärlauchblätter ähneln Maiglöckchen und Herbstzeitlosen stark
Gesundheit
Vergiftungsgefahr: Worauf es beim Bärlauchsammeln ankommt
Auch kleine Helfer wie eine Greifhilfe können den Alltag erleichtern
Gesundheit
Helfende Hand und gutes Licht: 3 Tipps fürs Wohnen im Alter
Wer nicht einschlafen kann, sollte nach einer halben Stunde aufstehen
Gesundheit
Was uns vom Schlafen abhält - und wie wir zur Ruhe kommen
Triest liegt an der Adria, vorne das Meer, im Rücken die Berge
Reisen & Freizeit
Wo der Wind ein Fall fürs Museum ist
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER