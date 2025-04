Valnevas Chikungunya-Impfstoff in EU nun ab zwölf Jahren zugelassen

Der in Wien von Valneva entwickelte weltweit erste Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus ist in der EU nun ab zwölf Jahren zugelassen. Diese Erweiterung ergänzt die Marktzulassung für Erwachsene, die im Juli 2024 erteilt wurde, berichtete der französisch-österreichische Pharmakonzern am Dienstagabend. Anträge auf Erweiterung der Zulassung auf Jugendliche wurden auch in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich eingereicht, hieß es in der Aussendung.

von APA