Wraps hygienisch einwandfrei aber im Geschmack nicht immer

Frische, Geruch, Geschmack sowie die mikrobiologische Qualität gemäß den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie wurden geprüft. Das abschließende Gesamturteil basierte sowohl auf dem sensorischen und mikrobiologischen Eindruck als auch "auf den Erwartungen der Käufer an einen frischen, geschmacklich ansprechenden und hygienisch einwandfreien Wrap", hieß es in der Aussendung.

Acht von neun untersuchten Proben seien völlig unauffällig gewesen. In einer Probe wurde eine geringe Richtwertüberschreitung von Hefen festgestellt, was aber nicht zu einer Abwertung führte, so die AK OÖ. Damit erhielten alle Proben insgesamt das Prädikat "einwandfrei".

Nicht so eindeutig fielen die Ergebnisse der Verkostung aus. Vier Produkte schnitten geschmacklich top ab. Bei zwei Wraps stellten die Testerinnen und Tester leichte Schwächen fest, so schmeckte etwa eine Soße leicht chemisch oder der Wrap sei zu trocken gewesen. Drei Snacks mundeten gar nicht, die Zutaten wie Paprika, Fladenbrot oder Thunfisch wirkten alt.

Wer wissen will, wie viele Kalorien in einem gewickelten Snack stecken, muss auf die abgepackten Produkte im Supermarkt zurückgreifen, da nur dort Nährwertangaben zu finden sind. Je nach Größe und Füllung liefern sie pro Portion zwischen 337 und knapp 500 Kilokalorien.

(S E R V I C E - Der Test ist unter www.ooe.arbeiterkammer.at abrufbar)