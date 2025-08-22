US-Supreme Court erlaubt Trump Kürzungen bei Minderheiten-Forschung

von
Die Mehrheit der Richter des Obersten Gerichts entschied jedoch, die Klage hätte vor dem auf Schadenersatzklagen gegen die US-Regierung spezialisierten Court of Federal Claims eingereicht werden müssen. Die eigentliche Klage von Forschern und 16 US-Bundesstaaten wird weiter vor einem unteren Gericht verhandelt.
Die Kürzungen sind Teil von Trumps Vorgehen gegen Initiativen zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) sowie gegen die von der Regierung abgelehnte sogenannte "Gender-Ideologie". Trump hatte im Jänner entsprechende Anordnungen unterzeichnet. Daraufhin wies das NIH seine Mitarbeiter an, die Finanzierung für Studien zu beenden, die als "wenig werthaltig und nicht auftragsgemäß" eingestuft wurden. Der Regierung zufolge geht es um Zuschüsse in Höhe von 783 Millionen Dollar, die ihren Prioritäten widersprächen.
Das NIH ist der weltweit größte Geldgeber für biomedizinische Forschung. Die Regierung in Washington hat sich wiederholt an den Obersten Gerichtshof gewandt, um von unteren Instanzen blockierte politische Vorhaben umsetzen zu können. Der Supreme Court, in dem konservative Richter eine Mehrheit von sechs zu drei haben, hat sich seit Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt im Jänner in fast allen vorgelegten Fällen auf die Seite der Regierung gestellt.
