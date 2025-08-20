News Logo
ABO

Trump erhöht Druck auf US-Museen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Der renommierte Museumsverbund gab zunächst keine Stellungnahme ab
©AFP, APA, ALEX WROBLEWSKI
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
US-Präsident Donald Trump geht verstärkt gegen die ihm unliebsame Darstellung der Vereinigten Staaten in bestimmten Museen des Landes vor. Trump kündigte an, er werde seine Anwälte in die Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian Institution schicken. "Die Smithsonian ist AUSSER KONTROLLE", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

von

"Dort wird nur diskutiert, wie schrecklich unser Land ist, wie schlimm die Sklaverei war und wie schlecht es den Unterdrückten ging", schrieb Trump. "Nichts über Erfolg, nichts über Glanz, nichts über die Zukunft." Die Smithsonian Institution, ein renommierter Museumsverbund mit Fokus auf US-Geschichte und -Kultur, gab zunächst keine Stellungnahme ab.

Der Präsident hatte der 1846 gegründeten Einrichtung, die 21 Museen umfasst, bereits vor längerer Zeit vorgeworfen, eine "antiamerikanische Ideologie" zu verbreiten. Vergangene Woche kündigte das Präsidialamt eine interne Überprüfung einiger Smithsonian-Museen an. Nun erklärte Trump, er werde die Einrichtung dazu zwingen, seine Forderungen zu akzeptieren. Er drohte dabei mit demselben Vorgehen, das er bereits gegen Universitäten angewendet hat. "Ich habe meine Anwälte angewiesen, die Museen zu überprüfen und genau den gleichen Prozess einzuleiten, der bei den Colleges und Universitäten angewendet wurde, wo enorme Fortschritte erzielt worden sind", erklärte Trump.

Hintergrund ist Trumps Vorgehen gegen führende US-Bildungseinrichtungen, denen er wegen pro-palästinensischer Proteste, Transgender-Richtlinien und Diversitätsprogrammen mit der Streichung von Bundesmitteln gedroht hatte. Unter anderem die Columbia University in New York akzeptierte bestimmte Forderungen der Regierung. Verhandlungen mit Harvard dauern an.

Die Smithsonian Institution wird zwar größtenteils vom US-Kongress finanziert, ist in ihren Entscheidungen jedoch von der Regierung unabhängig. Bürgerrechtler werfen der Trump-Regierung vor, jahrzehntelange soziale Fortschritte zunichtezumachen und die kritische Auseinandersetzung mit entscheidenden Phasen der US-Geschichte zu behindern.

A sign is seen outside of the Smithsonian National Museum of American history on August 13, 2025 in Washington, DC. The Smithsonian Institution said Wednesday that it was reviewing a White House letter announcing a probe of content at several museums for "divisive or partisan narratives." (Photo by Alex WROBLEWSKI / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Trump bereitet einen Dreier-Gipfel vor
Politik
Ukraine-Diplomatie läuft weiter auf Hochtouren
Massendemo in Tel Aviv für Ende des Gazakriegs und Geiseldeal
Politik
Israel verlangt für Waffenruhe Freilassung aller 50 Geiseln
++ ARCHIVBILD ++ Kritik an Todesstrafe im Iran (Themenbild Staatsfahne)
Politik
Irans Justiz ließ verurteilten Mörder öffentlich hinrichten
Es kommt immer wieder zu Gewalt
Politik
Demonstranten in Serbien attackieren SNS-Zentrale in Belgrad
Kim will atomar aufrüsten
Politik
Nordkoreas Machthaber kündigt weitere atomare Aufrüstung an
Politik
Ukraine meldet erneut massiven russischen Angriff
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER