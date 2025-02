Studie: Sehr seltener Leukämie-Subtyp bei Kindern beschrieben

Die akute lymphoblastische B-Zell-Leukämie ist die häufigste Krebserkrankung bei Kindern und Jugendlichen, mit guten Heilungschancen. Bei zehn bis 15 Prozent der Patientinnen und Patienten tritt laut Erhebungen aber ein Rückfall auf, mit drastisch reduzierter Aussicht auf Genesung. Betroffene mit hohem Rückfallrisiko frühzeitig zu identifizieren und die Erstbehandlung zu optimieren gilt daher als ein wichtiger Schritt, um die Behandlungschancen zu verbessern. So widmete sich ein internationales Team unter Leitung von Sabine Strehl von der St. Anna Kinderkrebsforschung einem sehr seltenen Subtyp der Leukämie: In der im Journal "Leukemia" veröffentlichten Studie ({{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cubmF0dXJlLmNvbS9hcnRpY2xlcy9zNDEzNzUtMDI0LTAyNTAyLTUiPg==}}https://www.nature.com/articles/s41375-024-02502-5{{/a}}) konnte man zeigen, dass Patientinnen und Patienten mit dem Subtyp PAX5::AUTS2-B-ALL "ein sehr hohes Rückfallrisiko und folglich ein eher schlechtes Gesamtüberleben haben", wurde Strehl in einer Aussendung zitiert. Bemerkenswert sei, dass vor allem Säuglinge und Kleinkinder von diesem Krankheitstyp betroffen sind und sich "in vielen Fällen die Erkrankung auf das zentrale Nervensystem ausbreitet".

von APA