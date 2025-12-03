Seilbahnbau in Hallstatt förderte römische "Medusa" zu Tage

"Die Medusa von Hallstatt ist zwar nur etwa 1,5 cm hoch und doch zählt sie zu den bedeutendsten Einzelfunden aus der römischen Antike in Oberösterreich", so Landesarchäologe Stefan Traxler. Der Achatkopf dürfte in Aquileia hergestellt worden sein und einst die Halskette einer wohlhabenden Römerin geziert haben. Der Kopf der Medusa war damals ein beliebtes Motiv, das als Schutzsymbol galt.

Die Römer hatten Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts die Kontrolle über das südliche und mittlere Oberösterreich übernommen und in Hallstatt eine Siedlung errichtet. Ihr Name ist nicht bekannt, wohl aber, dass ihr Zentrum im Bereich der heutigen Talstation der Salzbergbahn lag.