Reiher fliegt 38 Stunden nonstop von Australien nach Papua-Neuguinea

Fast zwei Tage und mehr als 700 Kilometer nonstop: Der Ausdauer-Flug eines Reihers fasziniert australische Wissenschafter. In einem am Montag in der Fachzeitschrift "Pacific Conservation Biology" erschienenen Beitrag berichteten sie, dass der Vogel ohne Pause von Australien nach Papua-Neuguinea geflogen sei. Er habe 38 Stunden gebraucht, um mehr als 700 Kilometer zurückzulegen.

von APA