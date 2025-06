US-Sängerin Pat Benatar rahmt legendäres T-Shirt ein

US-Sängerin Pat Benatar hat ein besonderes Kleidungsstück aus den 80ern aufbewahrt. "Das gestreifte T-Shirt aus meinem ersten Musikvideo auf MTV" ist noch immer in ihrem Besitz, wie die Sängerin dem "People"-Magazin erzählte. Das Oberteil trug die heute 72-Jährige in dem Video zu "You Better Run" - das zweite Musikvideo, das jemals auf MTV gezeigt wurde nach dem Start des Musiksenders mit "Video Killed the Radio Star" von "The Buggles".

von APA