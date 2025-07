Rasche Gewichtszunahme nach Absetzen von Abnehm-Medikation

Medikamente, die das Abnehmen erleichtern, gelten als großes Heilsversprechen. Doch nach dem Absetzen einiger Wirkstoffe geht es einer Studie zufolge recht rasch wieder in die andere Richtung. Menschen, die die Wirkstoffe erhielten, nahmen während der Therapie erheblich Gewicht ab - was sogar für ein paar Wochen nach dem Absetzen der Medikamente noch in kleinerem Maße andauern konnte, berichtete ein Team um Han Wu und Wenjia Yang vom Peking University People's Hospital.

von APA