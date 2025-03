ÖH-Wahl - Frist für Wahlberechtigung läuft Dienstag ab

Ebenfalls ab Dienstag möglich ist die Einbringung von Wahlvorschlägen bzw. Kandidaturen. Unterschriften für ein Antreten sammeln müssen dabei für die Bundesvertretung oder die Hochschulvertretung de facto nur neue wahlwerbende Gruppen - nötig sind dafür insgesamt 200 Signaturen von Wahlberechtigten aus mindestens sieben verschiedenen Hochschulen. Für ein Antreten für einzelne Hochschulvertretungen reichen (je nach Größe) zwischen zehn und 200 Unterschriften. Fraktionen, die bereits über ein Mandat verfügen, brauchen dagegen alternativ nur die Unterschrift eines Mandatars sowie eines Zustellungsbevollmächtigten für die Berechtigung zum Antritt.

Ab 3. April können dann bis 6. Mai für die bei ÖH-Urnengängen mögliche Briefwahl Wahlkarten beantragt werden - allerdings nur für die Wahlen zu den Hochschulvertretungen und für die Bundesvertretung. Studienvertretungen müssen vor Ort gewählt werden.

Welche Listen kandidieren, steht spätestens am 15. April fest. Dann endet die Frist zur Verbesserung von Wahlvorschlägen. Eventuell ist es aber schon eine Woche davor so weit: Am 8. April läuft die Frist für die Einbringung der Wahlvorschläge aus - sollten bei diesen keine Mängel vorliegen, ist der Wahlzettel schon dann fix.