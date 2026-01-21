ÖAW fördert 95 Jungforschende mit 13,3 Mio. Euro

79 Stipendiaten werden über das Doktoratsprogramm DOC mit insgesamt 9,5 Mio. Euro gefördert. Über diese Schiene will die ÖAW hoch qualifizierten Nachwuchsforschenden aus allen Fachbereichen ermöglichen, sich in konzentrierter Weise und mit klarem zeitlichen Rahmen der Erstellung ihrer Dissertation zu widmen.

Neun Post-Docs erhielten laut ÖAW-Angaben gegenüber der APA Förderungen von in Summe 3,3 Mio. Euro über das APART-GSK-Programm zur Vorbereitung ihres nächsten zentralen Karriereschritts, einer Habilitation oder eines zweiten Buches in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften (GSK). Sieben Stipendiaten können sich über ein zwölfmonatiges "MAX-KADE-Stipendium" für ihre Forschungsarbeiten in den USA freuen. Das Geld - in dieser Ausschreibungsrunde sind es insgesamt 470.000 Euro - stammt von der gleichnamigen Stiftung mit Sitz in New York. Die für die beiden anderen Programme aufgewendeten Mittel kommen aus dem Wissenschaftsministerium und dem Fonds Zukunft Österreich (FZÖ).

(S E R V I C E - https://www.oeaw.ac.at/ )