Neues Förderprogramm: Von der Wissenschaft zum Spin-off

Zehn Projekte erhalten insgesamt 6,8 Mio. Euro
©APA, HELMUT FOHRINGER, APA (Fohringer)
Ein neues Förderprogramm der Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG) soll den Weg von der Grundlagenforschung zur Anwendung ebnen. Derzeit gebe es eine Lücke zwischen Ideen für innovative Produkte und Verfahren und einer Unternehmensgründung, teilte die CDG in einer Aussendung mit. Nun werden zehn Projekte bis zu drei Jahre mit insgesamt 6,8 Mio. Euro gefördert.

Man wolle unterstützen, "wenn Ideen für mögliche Ausgründungen im Raum stehen, aber noch letzte wissenschaftliche Fragen offen sind und gleichzeitig auch schon unternehmerisches Wissen aufgebaut werden muss", so CDG-Präsident Martin Gerzabek. Er verwies auf den Unternehmergeist der Wissenschafterinnen und Wissenschafter, was sich auch an den rund 100 Anträgen für das Programm "Transfer.Science to Spin-off" ablesen lasse. Die Themen der geförderten Projekte reichen von Leiterplatten-Substraten auf Basis von Pilzmyzel bis zur Überprüfung kritischer Energieinfrastruktur durch autonom navigierende Drohnen.

ZU APA-TEXT II - THEMENBILD - Illustration zu den Themen Sparpaket, Euro, Steuern und Geld aufgenommen am Montag, 6. Februar 2012. Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP verhandeln über ein umfassendes Sparpaket. APA-FOTO: HELMUT FOHRINGER

