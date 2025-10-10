Neues Förderprogramm: Von der Wissenschaft zum Spin-off

Man wolle unterstützen, "wenn Ideen für mögliche Ausgründungen im Raum stehen, aber noch letzte wissenschaftliche Fragen offen sind und gleichzeitig auch schon unternehmerisches Wissen aufgebaut werden muss", so CDG-Präsident Martin Gerzabek. Er verwies auf den Unternehmergeist der Wissenschafterinnen und Wissenschafter, was sich auch an den rund 100 Anträgen für das Programm "Transfer.Science to Spin-off" ablesen lasse. Die Themen der geförderten Projekte reichen von Leiterplatten-Substraten auf Basis von Pilzmyzel bis zur Überprüfung kritischer Energieinfrastruktur durch autonom navigierende Drohnen.