Neue Klagenfurter Uni-Rektorin Ada Pellert inauguriert

Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, wünschte Pellert "Innovationsgeist und Optimismus". Die Universität Klagenfurt zeige, dass hier Wissenschaft und Gesellschaft Hand in Hand gehen würden - auch habe die neue Rektorin gesagt, Kärnten könnte "die spannendste Region Europas sein". Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte in seiner Rede, es gehe vor allem darum, gemeinsam für internationale Sichtbarkeit zu arbeiten und die Chancen des Alpen-Adria-Raums zu nutzen. Er appellierte an "unerschütterlichen Optimismus und den Blick nach vorne".

Pellert selbst erklärte, sie freue sich sehr darauf, die Universität mitzugestalten und appellierte für "disziplinäre Mehrsprachigkeit". Künftig sollen verstärkt Studienkombinationsmöglichkeiten angeboten werden. Vernetzung sei ebenso wichtig, etwa mit der Steiermark - Stichwort Koralmbahn - und dem gesamten Alpen-Adria-Raum. Dabei sei die Neugier auf den anderen wesentlich. Die Universität Klagenfurt solle zu einem "Ort der Begegnung" werden. Große Herausforderungen seien der Klimawandel und Künstliche Intelligenz: Ohne Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Universitäten seien diese nicht zu bewältigen.

Pellert wurde am 18. März 1962 in Bruck an der Mur (Steiermark) geboren und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Graz und der Wirtschaftsuniversität Wien, wo sie 1987 promovierte. Danach führte sie ihr Weg bereits ins südlichste Bundesland: 1998 habilitierte sie sich an der Universität Klagenfurt im Bereich Organisationsentwicklung mit dem Schwerpunkt auf Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen. Von 1998 bis 2005 war sie außerordentliche Universitätsprofessorin an der Universität Klagenfurt in der Abteilung Hochschulforschung.

1999 wurde Pellert an der Universität Graz zur Vizerektorin für Lehre, Personalentwicklung und Frauenförderung bestellt und übte diese Funktion bis 2003 aus. Von 2005 bis 2008 war sie Universitätsprofessorin für Weiterbildungsforschung und Bildungsmanagement sowie Vizerektorin für Lehre, Weiterbildung und Strukturfragen an der Donau-Universität Krems.

Von 2009 bis 2015 fungierte Pellert als Gründungspräsidentin der Deutschen Universität für Weiterbildung in Berlin, dort war sie gleichzeitig Universitätsprofessorin für Organisationsentwicklung und Bildungsmanagement. Ab 2016 war Pellert Rektorin der "FernUniversität Hagen". Außerdem war sie von 2018 bis 2022 Mitglied des Digitalrates der deutschen Bundesregierung. Von 2011 bis 2016 fungierte Pellert als Präsidentin der Carl Benz Academy in Peking, ab 2016 bis 2023 war sie Vorsitzende des Vorstands der Kooperationsplattform "Digitale Hochschule Nordrhein-Westfalen".