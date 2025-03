NASA verschob erneut Start von Teleskop "SphereX"

Der Name "SphereX" steht für "Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer". Das Weltraumteleskop hat die Form eines Megafons und ungefähr die Größe einer Gartenhütte. Zwei Jahre lang soll das Infrarot-Teleskop den Himmel durchmustern. Gemeinsam mit "SphereX" sollte auch die Mission "Punch" (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) mit der gleichen Rakete ins All starten. "Punch" umfasst vier kleine Satelliten, die den Sonnenwind untersuchen sollen.