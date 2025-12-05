Margit Fischer gibt Vorstandsvorsitz des ScienceCenter-Netzwerks ab

© APA, HERBERT NEUBAUER home Leben Technik

Sie war Initiatorin und seit Gründung 2005 Vorstandsvorsitzende des Vereins ScienceCenter-Netzwerk: Margit Fischer, Ehefrau des Alt-Bundespräsidenten Heinz Fischer, gab ihr Amt an Elvira Welzig, Geschäftsführerin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), ab. Unter Fischers Vorsitz habe sich der Verein "zu einer zentralen Anlaufstelle für qualitätsvolle und zugleich niederschwellige Wissenschaftsvermittlung" entwickelt, würdigte das Netzwerk ihr Engagement in einer Aussendung.

von APA