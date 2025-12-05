Margit Fischer gibt Vorstandsvorsitz des ScienceCenter-Netzwerks ab

Sie war Initiatorin und seit Gründung 2005 Vorstandsvorsitzende des Vereins ScienceCenter-Netzwerk: Margit Fischer, Ehefrau des Alt-Bundespräsidenten Heinz Fischer, gab ihr Amt an Elvira Welzig, Geschäftsführerin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), ab. Unter Fischers Vorsitz habe sich der Verein "zu einer zentralen Anlaufstelle für qualitätsvolle und zugleich niederschwellige Wissenschaftsvermittlung" entwickelt, würdigte das Netzwerk ihr Engagement in einer Aussendung.
Fischer bleibt dem Verein als ernannte Ehrenvorsitzende erhalten. Noch nicht geklärt ist die Nachfolge der mit Jahresende scheidenden Geschäftsführerin des Vereins, Doris Erhard, die erst mit Anfang Mai den Posten von Langzeit-Chefin Barbara Streicher übernommen hatte. Hier läuft derzeit noch das Auswahlverfahren.
Service: https://www.science-center-net.at
Margit Fischer am Dienstag, 10. November 2015, anl. der Buchpräsentation "Was wir weitergeben" - Autobiografie von Margit Fischer im Theatermuseum in Wien.