Manuel Wolfsteiner: Vom Immobilienprofi zum KI-Pionier Oberösterreichs

In dieser Folge von OÖ ungefiltert spricht Manuel Wolfsteiner, Gründer von KI-FIT, über seinen spannenden Weg vom Immobilienexperten zum Pionier der Künstlichen Intelligenz. Als zertifizierter KI-Manager verbindet er Praxisnähe mit visionärem Denken – und zeigt, dass KI längst keine Zukunftsmusik mehr ist, sondern unseren Arbeits- und Lebensalltag bereits verändert.

Im Gespräch erklärt Manuel Wolfsteiner, wie Unternehmen KI sinnvoll einsetzen können, warum Wissensaufbau der wichtigste Schritt ist und wie die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine neue Chancen eröffnet. Besonders interessant sind seine offenen Worte zu einem oft kontrovers diskutierten Thema: dem Einfluss von KI auf Arbeitsplätze. Anstatt Panik zu verbreiten, zeigt er differenziert auf, wo Risiken liegen – und welche neuen Möglichkeiten entstehen.

Doch für Wolfsteiner geht es nicht nur um Technik. Er betont die ethische Verantwortung im Umgang mit KI und stellt die entscheidende Frage: Wie bleibt das Menschliche in einer zunehmend automatisierten Welt erhalten? Seine Antworten regen zum Nachdenken an und machen deutlich, dass Fortschritt nur dann Sinn ergibt, wenn er im Dienst der Menschen steht.

Neben spannenden Einblicken in aktuelle KI-Projekte teilt er auch persönliche Erfahrungen, spricht über den Energieverbrauch moderner Systeme und zeigt Wege auf, wie Einsteiger und Unternehmen das Thema praxisnah und nachhaltig angehen können.

Wer verstehen möchte, wie KI unsere Zukunft prägt – und warum Neugier, Verantwortung und Mut die besten Werkzeuge im digitalen Wandel sind – sollte diese inspirierende Folge nicht verpassen.