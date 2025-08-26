Bitcoin, Ethereum und Co: Österreicher bleiben Kryptowährungen gegenüber skeptisch

In Summe überwiegt die Skepsis: 47 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sehen mehr Nachteile als Vorteile, 23 Prozent mehr Vorteile und 30 Prozent ein ausgewogenes Verhältnis.

„Kryptowährungen sind in Österreich angekommen – aber eher als Gesprächsthema, denn als vertrauenswürdige Anlageform. Vor allem jüngere Zielgruppen treiben das Interesse, die große Masse bleibt skeptisch. Von einer breiten Akzeptanz als Anlage- oder Zahlungsmittel sind Bitcoin und Co. hierzulande noch weit entfernt“, sagt Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent.