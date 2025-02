Gute Trainierbarkeit hält Hunde jung

Soziale und kognitive Fähigkeiten von Hunden nehmen trotz lebenslangem Training ab, zeigte im Jahr 2020 ein Forscherteam der Veterinärmedizinischen Universität Wien. In einer Folgearbeit wurden nun die Auswirkungen verschiedener Faktoren auf die Veränderung der Telomere der Tiere untersucht. Diese Schutzkappen an den Chromosomen-Enden verkürzen sich umso weniger, je höher die Trainierbarkeit der Hunde ist, berichten die Forscherinnen und Forscher im Fachjournal "PLOS One".

von APA