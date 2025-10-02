News Logo
ABO

Grippe, RSV und Co.: Neues Referenzzentrum für respiratorische Viren

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
.
©APA, dpa, Axel Heimken
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Influenza, RSV und Covid-19: Am Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität (Meduni) Wien hat am Montag (1. Oktober) das "Referenzzentrum für respiratorische Viren" zur wissenschaftlichen Überwachung von saisonalen Atemwegserkrankungen seinen Betrieb aufgenommen. Ziel sei eine verbesserte Einschätzung von Verbreitung, Erregertypen und Krankheitslast, teilte das Gesundheitsministerium, das die neue Einrichtung beauftragt hat, in einer Aussendung am Dienstag mit.

von

Dazu werden Stichproben von Patientinnen und Patienten mit akuten Atemwegssymptomen aus dem niedergelassenen Bereich gesammelt und analysiert. Bei Nachweis eines respiratorischen Erregers folgt eine umfangreiche Typisierung. So können als Bestandteil der langfristigen Pandemievorsorge auch neuartige Virusvarianten frühzeitig entdeckt werden.

Außerdem soll das neue Zentrum, das in bestehende Überwachungssysteme eingebettet ist, dazu beitragen, die Wirksamkeit von Impfstoffen und Therapeutika basierend auf tatsächlichen Fallzahlen und zirkulierenden Varianten zu bewerten. Man schaffe damit eine verlässliche Datenbasis, das Gesundheitssystem frühzeitig auf Infektionswellen und saisonale Belastungsspitzen vorzubereiten, heißt es weiter.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das Abdecken von Gletschern wird selbige auch nicht retten
Technik
Klimaziel-Scheitern wirkt in Österreich ärger als anderswo
Plakolm, Wiederkehr und Leichtfried vor dem Ministerrat am Mittwoch
Politik
Plakolm für Erziehungsanstalten für straffällige Jugendliche
Psychologen fordern Sichtbarkeit, Aufklärung und rasche Unterstützung
Gesundheit
Rund 730.000 Menschen mit Depressionen in Österreich
Grüne sehen "teuerste und schlechteste Variante"
Politik
Grüne fordern von Hanke Veröffentlichung von Lobau-Gutachten
Weizenpflanzen mit Mikro- und Nanoplastik in einer Anzuchtschale
Technik
Nanoplastik in Weizenwurzeln von Grazer Forschenden nachgewiesen
PTX-3-Spiegel bei Betroffenen zehn Wochen nach Infektion stark erhöht
Technik
Proteinwert im Blut als möglicher Marker für Long-Covid gefunden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER