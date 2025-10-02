Grippe, RSV und Co.: Neues Referenzzentrum für respiratorische Viren

Dazu werden Stichproben von Patientinnen und Patienten mit akuten Atemwegssymptomen aus dem niedergelassenen Bereich gesammelt und analysiert. Bei Nachweis eines respiratorischen Erregers folgt eine umfangreiche Typisierung. So können als Bestandteil der langfristigen Pandemievorsorge auch neuartige Virusvarianten frühzeitig entdeckt werden.

Außerdem soll das neue Zentrum, das in bestehende Überwachungssysteme eingebettet ist, dazu beitragen, die Wirksamkeit von Impfstoffen und Therapeutika basierend auf tatsächlichen Fallzahlen und zirkulierenden Varianten zu bewerten. Man schaffe damit eine verlässliche Datenbasis, das Gesundheitssystem frühzeitig auf Infektionswellen und saisonale Belastungsspitzen vorzubereiten, heißt es weiter.