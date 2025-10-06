News Logo
ABO

Gratis Binden und Tampons an Schulen und Hochschulen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Periode ist für manche Frauen immer noch ein Tabuthema
©AFP, APA, LOU BENOIST
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
An 15 Fachhochschulen und Unis sowie 22 Salzburger Schulen werden Mädchen und Frauen derzeit kostenlos Binden und Tampons angeboten, mit Oktober kommen weitere 252 Schulen in Vorarlberg, Tirol, Kärnten, der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland dazu. Insgesamt werden 5,6 Mio. Stück der Periodenprodukte im Rahmen einer Kooperation von einer Drogeriekette zur Verfügung gestellt. Ziel der Initiative ist auch eine Enttabuisierung der Menstruation.

von

Gerade in Zeiten einer Teuerung sei eine finanzielle Entlastung bei diesen grundlegenden Hygieneartikeln dringlich und notwendig, betonte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) in einer Aussendung. Mit dem Pilotprojekt wolle man außerdem "Bewusstsein schaffen und die Tabuisierung des Themas Menstruation endlich durchbrechen". Gelingen soll das nicht nur, indem die Periodenprodukte ganz selbstverständlich neben Seife und Toilettenpapier im Waschraum zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich führen QR-Codes auf den Entnahmespendern zu Informationen zu den Themen Frauengesundheit und Menstruation.

Laut Menstruationsgesundheitsbericht 2024 des Gesundheitsministeriums haben 20 Prozent der Frauen Schwierigkeiten, sich Menstruationsartikel leisten zu können. Zum Teil ist die Periodenblutung laut Studie auch weiterhin schambehaftet. Zwar waren 90 Prozent (eher) der Meinung, dass über die Menstruation offen gesprochen werden sollte. Ein Achtel der befragten Frauen zwischen 14 und 60 Jahren empfindet sie jedoch als etwas Unreines und sieben Prozent sind der Meinung, man sollte die Regelblutung vor anderen geheimhalten. Besonders häufig war diese Einstellung unter Frauen, die maximal die Pflichtschule abgeschlossen haben.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
v.l.: Horst Bischof, TU Graz, Christian Obinger, BOKU, Manfred Kleidorfer, Universität Innsbruck, Jens Schneider, TU Wien, Alois Ferscha, JKU Linz, Peter Moser, Montanuniversität Leoben
Technik
TU Austria mit drei neuen assoziierten Mitgliedern
Ziel ist hochwertige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung
Technik
Burgenländische Med-Uni soll 2028/29 in Pinkafeld starten
Pelinka galt als einer der führenden politischen Kommentatoren
Technik
Politikwissenschafter Anton Pelinka verstorben
Dornauer lässt nicht locker und nimmt den roten Kurs ins Visier
Politik
Dornauer attackiert Babler: "Leider gut einzementiert"
Vereine sollen öfter in Schulen trainieren können
Politik
Leichterer Zutritt für Vereine in Turnsäle
Bundeseinheitliches Buchungssystem geplant
Technik
Vereine sollen leichteren Zutritt zu Turnsälen an Schulen bekommen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER