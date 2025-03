Google Suche in Österreich startet die Funktion "Übersicht mit KI"

Die Google Suche in Österreich startet mit Mittwoch die Funktion "Übersicht mit KI". Damit könnten angemeldete Nutzer und Nutzerinnen (ab 18) hierzulande sowie in weiteren europäischen Ländern "noch einfacher und schneller Informationen finden sowie relevante Webseiten entdecken", hieß es in einer Aussendung. Dieses Feature war bereits als "AI Overviews" unter anderem in den USA und Großbritannien verfügbar.

von APA