Mit Mario Kart World hat Nintendo das kultige Rennspiel neu erfunden – jetzt exklusiv für die Nintendo Switch 2.

Wir verlosen 2x das Spiel Mario Kart World!

Was erwartet Sie in Mario Kart World?

Bunter, schneller und mit noch mehr Strecken, Spielmodi und Online-Spaß als je zuvor!

Ob alleine, mit Freund:innen oder gegen bis zu 24 Spieler:innen online – Mario Kart World ist ein echter Publikumsliebling.
Mit neuen Modi wie dem Freifahrmodus, spannenden K.o.-Turnieren und cleveren Extras wie Turbosnacks, mit denen man Skins und Charaktere freischaltet, bietet das Spiel langen Spielspaß für Jung & Alt.

  • Brillante Grafik

  • Präzise Steuerung – auch bei Chaos auf der Strecke

  • Viele neue Strecken & Abkürzungen

  • Online-Multiplayer mit bis zu 24 Fahrer:innen

  • Exklusiv für die Nintendo Switch 2

Mehr zum Spiel finden Sie auch in unserem ausführlichen Produkttest:
👉 Nintendo Switch 2 im Test – News.at

So machen Sie mit:

Folgen Sie uns auf 👉 Instagram 👈und füllen Sie das kurze Teilnahmeformular aus.

Teilnahmeschluss: 21.09.2025

Jetzt teilnehmen – und mit etwas Glück starten Sie schon bald mit Vollgas in Ihr ganz persönliches Mario Kart Abenteuer!

Viel Glück – und gute Fahrt! 🏁

