Bunter, schneller und mit noch mehr Strecken, Spielmodi und Online-Spaß als je zuvor!

Ob alleine, mit Freund:innen oder gegen bis zu 24 Spieler:innen online – Mario Kart World ist ein echter Publikumsliebling.

Mit neuen Modi wie dem Freifahrmodus, spannenden K.o.-Turnieren und cleveren Extras wie Turbosnacks, mit denen man Skins und Charaktere freischaltet, bietet das Spiel langen Spielspaß für Jung & Alt.

Brillante Grafik

Präzise Steuerung – auch bei Chaos auf der Strecke

Viele neue Strecken & Abkürzungen

Online-Multiplayer mit bis zu 24 Fahrer:innen

Exklusiv für die Nintendo Switch 2

